Η Σκωτία επικράτησε με 4-1 του Κουρασάο στο Χάμπντεν Παρκ, σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026.
Παρόλα αυτά, το παιχνίδι επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπίλι Γκίλμορ, ο οποίος υπέστη πρόβλημα στο γόνατο και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ο 24χρονος μέσος θα επιστρέψει στη Νάπολι, όπου θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης για την αποθεραπεία του.
Τη θέση του στην αποστολή αναμένεται να καλύψει ο 19χρονος Τάιλερ Φλέτσερ, γιος του πρώην ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ.
Η Σκωτία βρίσκεται στον τρίτο όμιλο του Μουντιάλ μαζί με τη Βραζιλία, το Μαρόκο και την Αϊτή, ενώ το τελευταίο της φιλικό προετοιμασίας είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 06/06.
We regret to announce that the knee injury sustained by Billy Gilmour in today’s win over Curaçao will rule him out of participation in @FIFAWorldCup.
We’re all with you, Billy 💙
— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026