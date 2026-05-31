Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το UEFA Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, έπειτα από την δραματική διαδικασία πέναλτι, και η γαλλική πρωτεύουσα βυθίστηκε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Οι δρόμοι του Παρισιού γέμισαν από φιλάθλους που γιόρταζαν τη μεγάλη επιτυχία, με το κλίμα ενθουσιασμού να απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη και να δημιουργεί εικόνες μαζικής αποθέωσης.

Την ίδια ώρα, σε κοντινή απόσταση, στο Philippe Chatrier του Roland Garros, η αναμέτρηση του Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ με τον Μπράντον Νακασίμα διακόπηκε προσωρινά σε επίπεδο ατμόσφαιρας, καθώς το κοινό αντέδρασε έντονα στη στιγμή της στέψης της Παρί.

Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες ήταν τόσο έντονοι που ανάγκασαν τον διαιτητή να παρέμβει και να ζητήσει ησυχία, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας του τένις χωρίς περαιτέρω διακοπές.

😍 ICI C’EST PARIS ! L’explosion de joie des supporters du @PSG_inside sur le court Philippe Chatrier 😅#RolandGarros pic.twitter.com/JWotRLvawQ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 30, 2026

Για την ιστορία της αναμέτρησης ο Αλιασίμ επικράτησε με 3-1 και «τσέκαρε» το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο.