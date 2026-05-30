Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε απολαμβάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική καθημερινότητα, έχοντας αποχωρήσει έπειτα από την τρίτη του θητεία στον πάγκο της ομάδας.

Παρότι έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από συλλόγους όπως ο Άγιαξ, ο Ισπανός τεχνικός δεν δείχνει βιασύνη να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, προτιμώντας προς το παρόν να αφιερωθεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς.

Γνωστός λάτρης της μουσικής, ο Βαλβέρδε συχνά ασχολείται με την κιθάρα του και, όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε πρόσφατα σε παμπ του Μπιλμπάο, όπου έπαιζε μαζί με το μουσικό του συγκρότημα.

Μάλιστα, λίγες εβδομάδες μετά το τελευταίο του παιχνίδι στο «Σαν Μαμές», όπου η Αθλέτικ τον τίμησε με μια κιθάρα, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού απόλαυσε ακόμη μία μουσική εμφάνιση, αυτή τη φορά σε πιο χαλαρό, φιλικό περιβάλλον.