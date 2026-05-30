Στιγμές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στον τελικό του Champions League, όταν η Άρσεναλ διαμαρτυρήθηκε έντονα για μαρκάρισμα πάνω στον Νόνι Μαντουέκε μέσα στην περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι παίκτες των Λονδρέζων περικύκλωσαν τον διαιτητή Ζίμπερτ ζητώντας την υπόδειξη πέναλτι, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση από τον πάγκο της ομάδας. Τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας και οι αναπληρωματικοί σηκώθηκαν αμέσως από τις θέσεις τους, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εκρηκτική, καθώς οι ποδοσφαιριστές της Παρί συνέχισαν κανονικά την ανάπτυξη της επίθεσής τους, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω εκνευρισμό στην πλευρά της Άρσεναλ.

Ο Ζίμπερτ αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση προκειμένου να επαναφέρει την τάξη και τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον Μικέλ Αρτέτα και τον Ντέκλαν Ράις για τις έντονες διαμαρτυρίες τους.