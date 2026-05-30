Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Νικολάς Οταμέντι στην πατρίδα του, καθώς ο Αργεντινός στόπερ αποχωρεί από την Μπενφίκα και συνεχίζει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ.

Ο 38χρονος αμυντικός, μετά από μια εξαετή παρουσία στη Λισαβόνα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους με τους «Millonarios», ολοκληρώνοντας έτσι το επόμενο βήμα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Η μεταγραφή του είχε ήδη προαναγγελθεί από διεθνή ρεπορτάζ, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να επιβεβαιώνει ότι έχει πλέον ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ της Ρίβερ, λίγο πριν ακολουθήσει και η ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Ρίβερ Πλέιτ αποτελεί τον έβδομο σταθμό στην καριέρα του έμπειρου αμυντικού. Ο Οταμέντι ξεκίνησε από τη Βελέζ Σάρσφιλντ (2007-2010), ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πόρτο (2010-2014), Βαλένθια (2014-2015), Ατλέτικο Μινέιρο (2014), Μάντσεστερ Σίτι (2015-2020) και Μπενφίκα (2020-2026).

Τη φετινή σεζόν με την πορτογαλική ομάδα κατέγραψε 49 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.