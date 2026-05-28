H Ράγιο Βαγιεκάνο έζησε την πιο σκληρή μορφή του ποδοσφαίρου, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League στη Λειψία.

Οι φίλαθλοι της ισπανικής ομάδας εμφανίστηκαν βαθιά απογοητευμένοι, αδυνατώντας να κρύψουν τη συναισθηματική τους φόρτιση μετά το τελευταίο σφύριγμα. Πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το τεράστιο δέσιμο με τον σύλλογο.

Παρά την πίκρα της ήττας, η εικόνα των οπαδών της Ράγιο αποτύπωσε τη δύναμη της αγάπης τους για την ομάδα, σε μια βραδιά όπου η χαρά και η λύπη χωρίστηκαν από μία λεπτή γραμμή — ένα γκολ.

