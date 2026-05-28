H Ράγιο Βαγιεκάνο έζησε την πιο σκληρή μορφή του ποδοσφαίρου, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League στη Λειψία.

A young Rayo Vallecano supporter is crying in the crowd. You hate to see it. 👀 https://t.co/FcSvJwooxh pic.twitter.com/esTrhBG1DH — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 27, 2026

Οι φίλαθλοι της ισπανικής ομάδας εμφανίστηκαν βαθιά απογοητευμένοι, αδυνατώντας να κρύψουν τη συναισθηματική τους φόρτιση μετά το τελευταίο σφύριγμα. Πολλοί ξέσπασαν σε κλάματα, δείχνοντας για ακόμη μια φορά το τεράστιο δέσιμο με τον σύλλογο.

Look at what it means to Rayo Vallecano fans. Heartbreak images from the stands in Leipzig with a 1-0 defeat. 🇪🇸😭 pic.twitter.com/ydF0U0ypeK — Futball Centa (@futballcenta) May 27, 2026

Παρά την πίκρα της ήττας, η εικόνα των οπαδών της Ράγιο αποτύπωσε τη δύναμη της αγάπης τους για την ομάδα, σε μια βραδιά όπου η χαρά και η λύπη χωρίστηκαν από μία λεπτή γραμμή — ένα γκολ.