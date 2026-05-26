Η ΔΕΑΒ επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ για περιστατικά που σημειώθηκαν πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, πριν από τη σέντρα του αγώνα σημειώθηκαν συμπλοκές και εντάσεις μεταξύ οπαδών, γεγονότα που οδήγησαν στην επιβολή της οικονομικής κύρωσης προς την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης, από τα οποία προκύπτει ότι, πριν τον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 17/05/2026, στο γήπεδο «ALLWYN ARENA», για την 6η αγωνιστική των Playoffs του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, έλαβαν χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω γηπέδου επεισόδια – συμπλοκές, μεταξύ οπαδών της γηπεδούχου και των εκεί παρισταμένων αστυνομικών δυνάμεων για την τήρηση της τάξης, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 36/2026 Απόφασή της, σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΕ ΑΕΚ», διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».