Η ιστορική επιστροφή της Εθνικής Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια απέκτησε και συλλεκτική διάσταση, καθώς η Τράπεζα της Σκωτίας παρουσίασε ειδική έκδοση χαρτονομίσματος των 20 λιρών αφιερωμένη στον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.

Το συλλεκτικό χαρτονόμισμα είναι εμπνευσμένο από το εντυπωσιακό ψαλιδάκι του διεθνούς μέσου απέναντι στη Δανία, στο παιχνίδι που έφερε τη μεγάλη νίκη με 4-2 στο «Χάμπντεν Παρκ» και ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Scotland going to the World Cup for the first time in 28 yrs after stoppage-time goals vs Denmark at Hampden Park. Scott McTominay scored an overhead kick vs Kasper Schmeichel. Shankland, Tierney & McLean scored too. Hojlund & Dorgu scored for Denmark.pic.twitter.com/P4L8CKXH3X — Kyama ⚽ (@ElijahKyama_) November 19, 2025

Η σειρά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αφού κυκλοφόρησαν μόλις 100 κομμάτια. Από αυτά, τα 50 θα διατεθούν μέσω δημοπρασιών, κληρώσεων και ειδικών εκδηλώσεων σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη, με τα έσοδα να προσφέρονται στη φιλανθρωπική οργάνωση Crisis Scotland, η οποία στηρίζει αστέγους.

🚨🚨| NEW: The Bank of Scotland has unveiled a limited edition £20 note featuring artwork inspired by Scott McTominay’s overhead kick vs Denmark. 💷🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 [@heraldscotland] pic.twitter.com/fhEnl9ASZi — CentreGoals. (@centregoals) May 25, 2026

Ο ΜακΤόμινεϊ δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρωτοβουλία, τονίζοντας πως η συμμετοχή της Σκωτίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και κάτι μοναδικό για τον κόσμο της ομάδας.

Η Σκωτία θα αγωνιστεί ξανά σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998, με τη διοργάνωση του 2026 να διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.