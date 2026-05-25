Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του T-Center, με τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, να απαντά στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, για το εάν ο κουρέας του θα του… κόψει το μούσι και για την εναλλαγή των συναισθημάτων του σε σχέση με πέρυσι.

Ο Γάλλος σταρ στάθηκε στη διαφορά των συναισθημάτων σε σχέση με το περσινό Final Four, τονίζοντας πως αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού, με τις δυσκολίες και τις μεγάλες ανταμοιβές.

Με χιούμορ, ο Φουρνιέ απάντησε και για το μούσι του, λέγοντας πως πρέπει να μιλήσει με τον κουρέα του και πως ίσως ήρθε η ώρα να το κόψει λίγο.

Ο Γάλλος σούπερσταρ των Πειραιωτών μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα και τον κόσμο της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τον έχουν αγκαλιάσει, λέγοντας πως δεν μπορεί να σκεφτεί άλλο μέρος ως τι σπίτι του.