Η ισπανική ομάδα, η οποία είχε προηγουμένως αποκλείσει τον Παναθηναϊκός στα playoffs, δεν κατάφερε να συνεχίσει το εντυπωσιακό της σερί, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση μετά τον ημιτελικό.

Παρά τον αποκλεισμό, η φετινή σεζόν καταγράφεται ως η καλύτερη στην ιστορία της Βαλένθια στην EuroLeague, με την ομάδα να φτάνει για πρώτη φορά τόσο μακριά στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο σύλλογος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη συνεχή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους σε αυτή την ιστορική πορεία.