Με μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική πρωτοβουλία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, Μίρτσεα Λουτσέσκου, προχωρώντας σε μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης στη Ρουμανία.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ταξίδεψε σε μικρό χωριό της χώρας, όπου επισκέφθηκε τον ιερό ναό του Αγίου Ιεράρχη Νεκτάριου στην κομητεία Τελεόρμαν και συμμετείχε σε επιμνημόσυνη δέηση για τον εκλιπόντα πατέρα του, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σημαντική πράξη προσφοράς, μοιράζοντας περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, δεν περιορίστηκε στη δωρεά, καθώς βοήθησε προσωπικά και στη διανομή, σερβίροντας ο ίδιος τους κατοίκους, κάτι που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Την πρωτοβουλία του Λουτσέσκου έκανε γνωστή στα social media ο ιερέας Φλορίν Ντάνου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και αποθεώνοντας την ταπεινότητα και το ήθος του Ρουμάνου τεχνικού.