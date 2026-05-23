Ο γνωστός ράπερ, ΛΕΞ έδωσε το «παρών» στο Telekom Center Athens, παρακολουθώντας από κοντά τον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.

Ο πρώτος ημιτελικός της Euroleague ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 79-61 και να επιστρέφουν σε τελικό διοργάνωσης μετά το 2023 και το Final Four του Κάουνας, όπου είχαν ηττηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ισπανική ομάδα θα είναι ξανά η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό της Αθήνας, αφού ξεπέρασε το εμπόδιο της Βαλένθια στον δεύτερο ημιτελικό της βραδιάς.

Ανάμεσα στους θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες του T-Center ήταν και ο ΛΕΞ. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παρακολούθησε την αναμέτρηση από κοντά, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα και προσθέτοντας ξεχωριστό χρώμα στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του Final Four.