Ο Σέρχιο Γιουλ μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη ενόψει του μεγάλου τελικού της EuroLeague, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Ο αρχηγός της Ρεάλ τόνισε ότι η ομάδα του είναι χαρούμενη που έχει ακόμη μία ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο, αναγνωρίζοντας πως απέναντί της βρίσκεται ίσως η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης φέτος.

Με φόντο και τη μνήμη του τελικού του 2023, ο Γιουλ ξεκαθάρισε πως αν όλα κριθούν ξανά στο τελευταίο σουτ και τελειώσουν με τον ίδιο τρόπο, για εκείνον θα είναι «τέλειο».