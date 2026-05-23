Ο Δήμος Κορυδαλλού ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκά του για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00), στήνοντας γιγαντοοθόνη στην πλατεία Βενιζέλου.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» μετρούν αντίστροφα για ακόμη έναν ευρωπαϊκό τελικό και αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την αναμέτρηση σε ατμόσφαιρα γηπέδου.

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι μαζί για την ελληνική νίκη», μικροί και μεγάλοι καλούνται να βρεθούν στην πλατεία και να στηρίξουν τον Ολυμπιακό στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης.

Η πλατεία Βενιζέλου αναμένεται να γεμίσει από κόσμο και να μετατραπεί σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, λίγες ώρες πριν από τον σπουδαίο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.