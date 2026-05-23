Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε με 79-61 και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με φόντο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Καθοριστική παρουσία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε μεγάλα καλάθια στα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, δίνοντας πολύτιμες λύσεις στους «ερυθρόλευκους».

Ξεχώρισε ιδιαίτερα το τρίποντο που σημείωσε στις αρχές της τέταρτης περιόδου για το 61-49, μία φάση που προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στον γνωστό streamer Μάρλον.

Η αντίδρασή του έγινε viral στα social media, με τη Euroleague να ανεβάζει το σχετικό στιγμιότυπο στους επίσημους λογαριασμούς της.