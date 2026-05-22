Ο πρώτος ημιτελικός του φετινού Final Four της Euroleague στο T-Center ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Φενέρ με 79-61, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια και την τελευταία τους εμφάνιση στο Κάουνας.

Στον δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 στον ισπανικό «εμφύλιο», εξασφαλίζοντας το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αντιμετωπίσουν τους Μαδριλένους τους Σέρχιο Σκαριόλο στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Αυτός θα είναι ο δέκατος τελικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου τους.

Ενώ, αυτός είναι ο 22ος τελικός της Ρεάλ, η οποία κυνηγάει το 12ο της τρόπαιο.