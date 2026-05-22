Καμπάσο: «Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη με τον Ολυμπιακό – Τους ξέρουμε και μας ξέρουν καλά»
Ο Φακούντο Καμπάσο τοποθετήθηκε μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, εστιάζοντας ήδη στη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Αργεντινός γκαρντ, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Βαλένθια, στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του και στην προσπάθεια που οδήγησε στη νέα ευρωπαϊκή πρόκριση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως άπαντες στη Ρεάλ έχουν ήδη […]
Ο Μπαρτζώκας …πυγμάχος; Το είπε και το έκανε!
Μια φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι ενώ στο περιθώριο των συνεντεύξεων Τύπου όλοι ετοιμάζονταν να ποζάρουν με το «αντικείμενο του πόθου», το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, λες και προκάλεσε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σφίγγοντας τις γροθιές και παίρνοντας στυλ πυγμάχου. Αμέσως ο Σάρας γέλασε, όπως γέλασε και ο […]
Σκαριόλο: «Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τραυματισμό του Γκαρούμπα»
Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα ενόψει του τελικού. Ο Ταβάρες παραμένει εκτός, ο Λεν δεν είναι διαθέσιμος, ενώ νέο πλήγμα αποτελεί και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα στη «βασίλισσα». Μετά τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια και την πρόκριση στον τελικό […]
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον 5ο μεταξύ τους τελικό της Euroleague
Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που «σφράγισε» την πρόκριση για τον τελικό της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει στη συνέχεια το δεύτερο εισιτήριο, επικρατώντας της Βαλένθιας με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντίπαλες στον τελικό της διοργάνωσης, φτάνοντας πλέον […]
Χεζόνια: «Τον Σεπτέμβριο νομίζαμε ότι ο Σκαριόλο δεν ήξερε τι κάνει, τώρα τον εμπιστευόμαστε τυφλά»
Ο Μάριο Χεζόνια, μεγάλος πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, μίλησε με απόλυτη εμπιστοσύνη για τον τελικό της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Κροάτης φόργουορντ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους και κορυφαία αξιολόγηση, τόνισε πως η ομάδα έχει πλέον απόλυτη πίστη στο πλάνο και στη δουλειά του […]