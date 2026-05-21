Νέα οικονομική ενίσχυση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών για την ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με στόχο να αναχαιτιστεί η περαιτέρω εξάπλωση του Έμπολα.

Μέχρι χθες, Τετάρτη, είχαν καταγραφεί 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι στη χώρα. Από αυτά, 51 επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις στο Κονγκό, ενώ δύο κρούσματα εντοπίστηκαν επίσης στη γειτονική Ουγκάντα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προβλέπεται ότι ο ιός θα συνεχίσει την εξάπλωσή του.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση θα δοθεί στον ΠΟΥ, σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και σε ΜΚΟ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιτήρηση, να προστατευθεί το υγειονομικό προσωπικό πρώτης γραμμής και να βελτιωθούν τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει τις διαδρομές εισόδου ταξιδιωτών από πληγείσες χώρες και έχει ενεργοποιήσει πρόγραμμα υγειονομικής προστασίας και παρακολούθησης όσων ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιοχές με κρούσματα για επαγγελματικούς λόγους.