Ο Γιάκομπ Νέεστρουπ παραμένει σε στάση αναμονής, καθώς οι συζητήσεις του με τον Παναθηναϊκό έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όμως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία απαιτείται η τελική έγκριση του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο 38χρονος Δανός τεχνικός έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» και είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Αθήνα, εφόσον δοθεί το οριστικό «πράσινο φως». Μέχρι στιγμής, όμως, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ δεν έχει δώσει το ΟΚ για να προχωρήσουν οι υπογραφές.

Ένας από τους λόγους που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση είναι η εκκρεμότητα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Το συμβόλαιο του Ισπανού τεχνικού δεν έχει ακόμη λυθεί και στον Παναθηναϊκό θέλουν πρώτα να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, πριν επισημοποιηθεί η επόμενη επιλογή για τον πάγκο.

Ωστόσο, υπάρχει και δεύτερο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές με ακόμη έναν προπονητή, ο οποίος έχει προταθεί το τελευταίο διάστημα και θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόλογη, αλλά και δύσκολη περίπτωση.

Το ενδιαφέρον είναι πως το όνομα του συγκεκριμένου τεχνικού παραμένει άγνωστο ακόμη και σε στενούς συνεργάτες του Αλαφούζου, κάτι που προσθέτει μυστήριο γύρω από τις τελικές σκέψεις της διοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πως οι αποφάσεις δεν μπορούν να καθυστερήσουν πολύ. Η έναρξη της προετοιμασίας πλησιάζει, ο χρόνος πιέζει και ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν πρέπει να μπει άμεσα σε εφαρμογή.

Έτσι, όλα δείχνουν πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά αν οι «πράσινοι» θα προχωρήσουν με τον Νέεστρουπ ή με την εναλλακτική λύση που χειρίζεται προσωπικά ο Αλαφούζος.