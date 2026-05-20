Ο τελικός του UEFA Conference League για το 2026 θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στη «Red Bull Arena» της Λειψίας, με την Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο να διεκδικούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ωστόσο, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο της διοργάνωσης, ιδιαίτερη αναφορά συνεχίζει να γίνεται στις πρόσφατες κατακτήσεις που έχουν γράψει ιστορία, με την κορυφή της λίστας να παραμένει η επιτυχία του Ολυμπιακού το 2024.

Η UEFA, μέσω ανάρτησής της, επανέφερε στη μνήμη των φιλάθλων τη μεγάλη εκείνη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League επικρατώντας της Φιορεντίνα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον σκόρερ του «χρυσού» γκολ στην παράταση, Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πρωταγωνιστούν σε έναν ιστορικό τελικό για τον ελληνικό σύλλογο.