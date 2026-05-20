Η μεγάλη στιγμή έφτασε για τη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, που στις 22:00 διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Κωνσταντινούπολη, με φόντο την κατάκτηση του Europa League.

Η γερμανική ομάδα διεκδικεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, ενώ η Άστον Βίλα επιστρέφει σε ευρωπαϊκό τελικό με στόχο να ξαναζήσει στιγμές δόξας, όπως το 1982 με το Κύπελλο Πρωταθλητριών.

Λίγο πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού:

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντιν, Τίλεμανς, Ρότζερς, ΜακΓκίν, Μπουεντία, Γουότκινς.

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο, Ματάνοβιτς.