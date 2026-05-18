Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η βραδιά για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Spotify Camp Nou με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις.
Ο Πολωνός στράικερ δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του τη στιγμή της αλλαγής του, καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φίλους των «μπλαουγκράνα». Με εμφανή τη συναισθηματική φόρτιση, ο Λεβαντόφσκι χαιρέτησε τον κόσμο της Μπαρτσελόνα, ολοκληρώνοντας ένα σπουδαίο κεφάλαιο της καριέρας του.
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερα έντονη, με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να αποθεώνουν τον έμπειρο επιθετικό για την προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος ανταπέδωσε την αγάπη, χειροκροτώντας τις εξέδρες και δείχνοντας πως το «Καμπ Νόου» θα παραμείνει ένα ξεχωριστό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.
