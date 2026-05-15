Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του ιταλικού οίκου μόδας Canali, συνδέοντας την εικόνα του με την κομψότητα, την πειθαρχία και τη σημασία των προσωπικών αξιών.

Μέσα από το σχετικό βίντεο και το μήνυμα που το συνοδεύει, ο Έλληνας τενίστας αναφέρεται στις ρίζες, την οικογένεια και τον σεβασμό στη λεπτομέρεια, στοιχεία που όπως τονίζεται διαμορφώνουν τόσο τον χαρακτήρα όσο και την πορεία προς την επιτυχία.

«Οι ρίζες καθορίζουν την πορεία. Η κομψότητα ξεκινά από μέσα μας και διαμορφώνεται μέσα από την οικογένεια, τις αξίες και τον σεβασμό στη λεπτομέρεια.

Στο γήπεδο εκφράζεται μέσα από την κίνηση και την ακρίβεια. Μακριά από αυτό, μέσα από τη στάση ζωής, τη δικαιοσύνη και τη συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη.

Μια κοινή φιλοσοφία που ενώνει τα πάντα: η αριστεία χτίζεται καθημερινά, με τη νοοτροπία και την αφοσίωση ενός δημιουργού».