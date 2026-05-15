Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά μακριά από τα γήπεδα, αφού έγινε ο πρώτος αθλητής που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Βρετανών δισεκατομμυριούχων.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, που αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2013 και το 2025 έλαβε τον τίτλο του «Sir», διαθέτει προσωπική περιουσία η οποία εκτιμάται περίπου στα 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, έχουν δημιουργήσει μία τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία, με έσοδα από εμπορικές συνεργασίες, επενδύσεις και συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες όπως η Lenovo, η Hugo Boss και η Adidas.

Ο 51χρονος ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι έχει μετατρέψει το όνομά του σε ένα από τα ισχυρότερα brands στον παγκόσμιο αθλητισμό, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης μετάβασης από την αθλητική καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Former England captain Sir David Beckham has become the UK’s first billionaire sportsman in the 2026 Sunday Times Rich List. 💰 The collective wealth of Beckham and his wife Victoria has reached £1.185bn, according to the compilers of the list. pic.twitter.com/QSPduLczJF — BBC Sport (@BBCSport) May 15, 2026

Στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων βρετανικών αθλητικών προσωπικοτήτων εξακολουθεί να βρίσκεται η οικογένεια του Μπέρνι Έκλεστοουν, με περιουσία που αγγίζει τα 2,34 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με περίπου 509 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Χάρι Κέιν και Άντι Μάρεϊ συγκαταλέγονται επίσης στη δεκάδα, με περιουσία που υπολογίζεται κοντά στα 129 εκατομμύρια ευρώ.