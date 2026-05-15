Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Μάνουελ Νόιερ, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να παραμένει κάτοικος Μονάχου έως το καλοκαίρι του 2027.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον κοντά στα 40 του χρόνια, ο αρχηγός των Βαυαρών εξακολουθεί να αποδεικνύει πως ανήκει στην κορυφαία ελίτ της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής.

Οι εμφανίσεις του στα πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League αποτέλεσαν ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής του αξίας.

Ο Γερμανός γκολκίπερ αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2011, όταν μεταγράφηκε από τη Σάλκε έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που εξακολουθεί να αποτελεί ρεκόρ για τερματοφύλακα στην ιστορία της Bundesliga.

Στα 15 χρόνια παρουσίας του στο Μόναχο, ο Νόιερ έχει συνδέσει το όνομά του με τη σπουδαιότερη περίοδο του συλλόγου, κατακτώντας 13 πρωταθλήματα Γερμανίας, έξι κύπελλα και δύο Champions League, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα