Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Μάνουελ Νόιερ, με τον πολύπειρο τερματοφύλακα να παραμένει κάτοικος Μονάχου έως το καλοκαίρι του 2027.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον κοντά στα 40 του χρόνια, ο αρχηγός των Βαυαρών εξακολουθεί να αποδεικνύει πως ανήκει στην κορυφαία ελίτ της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής.

Bayern confirm Manuel Neuer has signed new one-year extension.🧤 🗣️ Neuer: “It took a little bit longer because I really wanted to take my time with it… it’s definitely the right decision.” pic.twitter.com/w8IUWVeFyS — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 15, 2026

Οι εμφανίσεις του στα πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League αποτέλεσαν ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής του αξίας.

Ο Γερμανός γκολκίπερ αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2011, όταν μεταγράφηκε από τη Σάλκε έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που εξακολουθεί να αποτελεί ρεκόρ για τερματοφύλακα στην ιστορία της Bundesliga.

Στα 15 χρόνια παρουσίας του στο Μόναχο, ο Νόιερ έχει συνδέσει το όνομά του με τη σπουδαιότερη περίοδο του συλλόγου, κατακτώντας 13 πρωταθλήματα Γερμανίας, έξι κύπελλα και δύο Champions League, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.