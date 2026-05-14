Σαν σήμερα το 2022, ο Κώστας Τσιμίκας έγραψε ιστορία στο «Γουέμπλεϊ», χαρίζοντας στη Λίβερπουλ το FA Cup απέναντι στην Τσέλσι με το καθοριστικό πέναλτι στη δραματική διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας».

Ο τελικός της 14ης Μαΐου εξελίχθηκε σε μία μάχη που όμως δεν είχε κανένα νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση, παρά τις αρκετές μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στα πέναλτι. Εκεί, η αγωνία χτύπησε «κόκκινο», με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν σχεδόν απόλυτα εύστοχες μέχρι το καθοριστικό σημείο. Ο Μέισον Μάουντ δεν κατάφερε να νικήσει τον Άλισον και κάπως έτσι ο δρόμος άνοιξε για τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ ανέλαβε την πιο δύσκολη αποστολή της βραδιάς. Με απόλυτη ψυχραιμία έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και εκτέλεσε εύστοχα με τον Μεντί να μην μπορεί να αντιδράσει σωστά, στέλνοντας τη Λίβερπουλ στην κορυφή της Αγγλίας και προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στις εξέδρες των «Reds».

Ήταν το πρώτο FA Cup της Λίβερπουλ μετά το 2006, με τον Τσιμίκα να γίνεται ο απόλυτος ήρωας του τελικού και ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πέτυχε το νικητήριο πέναλτι σε τελικό της ιστορικής διοργάνωσης.