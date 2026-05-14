Ο Νεϊμάρ έγινε ξανά viral, αυτή τη φορά όχι μόνο για όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, αλλά και για έναν έντονο διάλογο με οπαδό στις εξέδρες.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έγινε αλλαγή την ώρα του αγώνα της Σάντος απέναντι στην Κοριτίμπα και όταν πήγαινε να καθίσει στον πάγκο, ένας φίλαθλος των γηπεδούχων του φώναξε: «Δεν πρόκειται να πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Νεϊμάρ όχι μόνο δεν αγνόησε την ατάκα, αλλά απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Γέλασε, του έστειλε «φιλάκι» και του είπε: «Κι εσύ θα μείνεις σπίτι».