Η Τότεναμ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει «ανάσα» στη βαθμολογία, καθώς παρότι προηγήθηκε και είχε τον έλεγχο του αγώνα, η Λιντς έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας, για την 36η αγωνιστική της Premier League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 50’ με τον Τελ, όμως η Λιντς αντέδρασε και ισοφάρισε στο 74’ με εύστοχο πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν, έπειτα από φάση που προήλθε από λάθος στην άμυνα των Λονδρέζων.

Στο φινάλε το παιχνίδι «άνοιξε», με τη Λιντς να αγγίζει την ανατροπή και τον Κίνσκι να κρατά την ισοπαλία με μεγάλη επέμβαση σε τετ α τετ, ενώ ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες της Τότεναμ για πιθανό πέναλτι που δεν δόθηκε στον Μάντισον.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, η Τότεναμ παραμένει οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που η Γουέστ Χαμ καραδοκεί, κρατώντας τη μάχη της παραμονής ανοιχτή μέχρι το τέλος.

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ουντόγκι (85’ Σπενς), Φαν ντε Φεν, Ντάνσο, Πόρο, Παλίνια, Μπεντανκούρ (79’ Μπέργκβαλ), Γκάλαχερ, Κολό Μουανί, Ριτσάρλισον, Τελ (85’ Μάντισον)

ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Τζάστιν, Ροντόν, Μπιγιόλ, Σταχ, Στράουκ (56’ Μπόρναουβ), Αμπαντού, Τανάκα (90+3’ Λόνγκσταφ), Αάρονσον (63’ Νιοντό), Κάλβερτ Λιούιν, Τζέιμς (63’ Ενμετσά)

To πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1 (6′ Χράφενμπερχ / 35′ Φερνάντες)

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1 (53΄Ράγιαν)

(53΄Ράγιαν) Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μπράιτον – Γουλβς 3-0 (1′ Χίνσελγουντ, 5′ Ντανκ, 86′ Μίντε)

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0 (60′ Ντοκού, 75′ Χάαλαντ, 90'+2′ Μαρμούς)

Νότιγχαμ – Νιούκαστλ 1-1 (88′ Άντερσον / 74′ Μπαρνς)

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2 (34′ Σαρ, 77′ Ματετά / 6′ Ταρκόβσκι, 47′ Μπέτο)

Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2 (8′ Άντονι, 58′ Φλέμινγκ / 42′ Μπάρκλεϊ, 56′ Γουότκινς)

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1 (83′ Τροσάρ)

Τότεναμ – Λιντς 1-1 (50′ Τελ – 74′ πεν. Κάλβερτ – Λιούιν)

Η βαθμολογία