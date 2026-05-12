Νέα ένταση επικρατεί στην Ιταλία γύρω από τη Μίλαν και τον Τεό Ερναντέζ, μετά τις καταγγελίες του Φαμπρίτσιο Κορόνα σχετικά με πολυτελή ιδιωτικά πάρτι στα οποία φέρονται να συμμετείχαν ποδοσφαιριστές της Serie A.

Ο γνωστός Ιταλός media personality, που έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο σκανδάλων στη γειτονική χώρα, υποστηρίζει ότι διαθέτει φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από βραδιές με μοντέλα, escorts και χρήση laughing gas (υποξείδιο του αζώτου).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε ιταλικά Μέσα, στα βίντεο εμφανίζονται ο Τεό Ερναντέζ αλλά και ο πρώην παίκτης της Μίλαν, Σάμου Καστιγέχο, σε πολυτελείς ιδιωτικούς χώρους και πάρτι υψηλού προφίλ.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado “gás do riso”, na companhia de “modelos” de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Το πιο σοβαρό μέρος των ισχυρισμών αφορά τον Γάλλο μπακ της Μίλαν, καθώς ο Κορόνα υποστηρίζει πως δεν ήταν απλός καλεσμένος, αλλά είχε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση των συγκεκριμένων gatherings, αναλαμβάνοντας – σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς – ακόμη και τη μεταφορά των προσκεκλημένων μέσω ιδιωτικού minibus.

Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μιλάνο για κύκλωμα διοργάνωσης exclusive βραδιών για VIP πρόσωπα, επιχειρηματίες και ποδοσφαιριστές της Serie A. Τα ιταλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για υπηρεσίες πολυτελείας που περιλάμβαναν clubs, ξενοδοχεία, escorts και χρήση laughing gas.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: New details have emerged regarding the alleged “escort parties” and the “Serie A scandal”: • Theo Hernández acted as the organizer of the parties and would contact people to arrange escort services for players • Theo was considered the “boss” of the… pic.twitter.com/V8fxQhFiV2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 12, 2026

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και κατασχέσεις χρημάτων, ενώ αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών από μεγάλους ιταλικούς συλλόγους φέρονται να έχουν εμφανιστεί στις έρευνες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει επίσημη κατηγορία εις βάρος του Τεό Ερναντέζ.

Ο Φαμπρίτσιο Κορόνα παραμένει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην Ιταλία, καθώς στο παρελθόν αρκετές από τις αποκαλύψεις του επιβεβαιώθηκαν, ενώ άλλες αμφισβητήθηκαν έντονα.