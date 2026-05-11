Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να γνώρισε την ήττα στο Clasico, όμως ο Βινίσιους Τζούνιορ με μια όμορφη κίνηση, τράβηξε τα βλέμματα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Βραζιλιάνος άσος πλησίασε αρκετούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τους συνεχάρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε μία εικόνα που ξεχώρισε αμέσως.

Vinicius Jr felicitando a los jugadores del Barcelona por la victoria y el campeonato de La Liga pic.twitter.com/V5j7o3JnZ4 — MT2 (@madrid_total2) May 10, 2026

Οι «Μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν τον τίτλο μετά τη νίκη τους, με τους παίκτες να στήνουν φιέστα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους τους.