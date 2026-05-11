Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να γνώρισε την ήττα στο Clasico, όμως ο Βινίσιους Τζούνιορ με μια όμορφη κίνηση, τράβηξε τα βλέμματα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Βραζιλιάνος άσος πλησίασε αρκετούς ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα και τους συνεχάρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε μία εικόνα που ξεχώρισε αμέσως.

Οι «Μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν τον τίτλο μετά τη νίκη τους, με τους παίκτες να στήνουν φιέστα στο γήπεδο μπροστά στους φιλάθλους τους.

