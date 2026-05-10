Με εμφατικό τρόπο πέρασε από το Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Λεβαδειακός, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου και δείχνοντας εξαιρετική εικόνα σε άμυνα και επίθεση για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έπαιξε με ένταση και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της απέναντι σε έναν Βόλο που δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, με τον Μπάλτσι να απειλεί στο 10’ και τον Πεδρόσο να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη.

Η υπεροχή τους καρποφόρησε στο 40’, όταν μετά από πίεση και φάση διαρκείας, ο Πεδρόσο βρέθηκε σε θέση βολής και έκανε το 0-1.

Στην επανάληψη, ο Λεβαδειακός μπήκε ακόμη πιο αποφασιστικά και στο 55’ «χτύπησε» ξανά. Ο Μπάλτσι έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, συνδυάστηκε με τον Βέρμπιτς και τελικά ο Πεδρόσο εκτέλεσε από κοντά για το 0-2, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει στο 61’, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Χουάνπι, όμως ο Άνακερ είπε «όχι» με εντυπωσιακή επέμβαση, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στο 80’ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του. Ο Μπάλτσι, σε ακόμη μία εξαιρετική προσωπική ενέργεια, γύρισε την μπάλα στον Βήχο, ο οποίος εκτέλεσε σωστά για το τελικό 0-3.

Σκόρερ: 40′, 55′ Πεντρόζο, 79′ Βήχος

ΒΟΛΟΣ: Μορέιρα, Γρόσδης, Μύγας, Χέρμανσον (67′ Τσοκάνης), Τριανταφύλλου, Γκονζάλες (46′ Λάμπρου), Τζόκα (67′ Λεγκίσι), Κύρκος (59′ Χουάνπι), Κόμπα (77′ Βαϊνόπουλος), Αμπάντα, Ουρτάδο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Μανθάτης, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Τσόκαϊ (63′ Λαμαράνα), Λαγιούς (75′ Συμελίδης), Μπάλτσι, Πεντρόζο (84′ Οζέγκοβιτς), Βέρμπιτς (63′ Γκούμας).