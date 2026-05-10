Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στη Serie A, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κάλιαρι με την Ουντινέσε, μετά από σοβαρή καταγγελία του Κέιναν Ντέιβις.

Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων υποστήριξε ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή Αλμπέρτο Ντοσένα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του αγώνα.

🚨 𝗡𝗘𝗪: A new racism case has presented in the Serie A, with Udinese’s Keinan Davis having accused Cagliari’s defender Alberto Dossena of calling him a monkey. Keinan Davis immediately went to the referee to complain, but Alberto Dossena strongly denied such accusations. pic.twitter.com/RiGRtMJPNc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 10, 2026

Ο Ντέιβις αντέδρασε έντονα, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του διαιτητή, ενώ αρχικά τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για τις διαμαρτυρίες του, η οποία όμως στη συνέχεια φαίνεται να αποσύρθηκε όταν έγινε σαφές το περιεχόμενο της καταγγελίας.

🚨🗣️ Udinese striker Keinan Davis: “This racist coward called me a monkey today during the game. I hope the Serie A association will do something about this but we will see🤷‍♂️” pic.twitter.com/hpEA06izVV — EuroFoot (@eurofootcom) May 9, 2026

Ο παίκτης της Ουντινέζε εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά, με συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, ενώ σε δηλώσεις του μετά το ματς υποστήριξε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα γήπεδα.

«Αυτός ο ρατσιστής δειλός σήμερα με αποκάλεσαν πίθηκο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ελπίζω η Serie A να κάνει κάτι γι’ αυτό, αλλά θα δούμε», έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram ο Ντέιβις.

Ο Ντοσένα απάντησε γρήγορα με δική του ανάρτηση, στη οποία αρνείται τα πάντα: «Το να κατηγορούμαι για ρατσισμό με θλίβει και με πληγώνει. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία, δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό να απευθυνθώ σε άλλο άτομο, σε έναν συνάδελφο, με μια τέτοια προσβολή. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου από μια διαβόητη κατηγορία. Μια τέτοια συμπεριφορά απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από την κουλτούρα και την εκπαίδευσή μου».