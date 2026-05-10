Η Κ17 του Παναθηναϊκού σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ.

Οι «πράσινοι» είχαν από το ξεκίνημα τον έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησαν ευκαιρίες για να πάρουν προβάδισμα.

Στο 7’ ο Βανδήρας απείλησε μετά από σέντρα του Νταμπίζα, ενώ λίγο αργότερα ο Τσίγκας έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 40’, όταν ο Πετούσης δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 56’, βάζοντας πίεση στους φιλοξενούμενους.

Η απάντηση ήρθε στο 82’, όταν ο Νεμπής με καλό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από συνεργασία των Κάρο και Καραγκούνη, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής (70΄ Κάρο), Τσίγκας (63’ Φώτης) , Λάβδας, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Πετούσης, Καραγκούνης (90′ Βασιλόπουλος), Βανδήρας (70΄ Κρητικός), Νταμπίζας (70΄ Σέμος), Νεμπής