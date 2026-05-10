Μοναδική εικόνα πριν από τη σέντρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου ο Ολυμπιακόςυποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play-Offs της Super League.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου.

Το κορεό ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση 40 χρόνων αδερφοποίησης με τους οργανωμένους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο συλλόγων.