Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena για την 4η αγωνιστική των Play-Offs της Super League. (19:30, COSMOTE Sport 2).

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός για τη μεγάλη αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους:

Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιο, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Περέιρα, Βάργκα και Γιόβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι:

Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα, Ελίασον και Ζίνι.