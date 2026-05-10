Η Βενέτσια πανηγυρίζει την επιστροφή της στη Serie A, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο στη Serie B, και η πόλη έζησε μια ξεχωριστή φιέστα ανόδου που ταίριαξε απόλυτα με τη φυσιογνωμία της.

Αντί για τα κλασικά ανοιχτά πούλμαν και τις πορείες στους δρόμους, οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν… στο νερό.

Τα μέλη της ομάδας επιβιβάστηκαν σε σκάφος και διέσχισαν τα κανάλια της Βενετίας, μέσα σε αποθέωση από εκατοντάδες γόνδολες και άλλα πλεούμενα που ακολουθούσαν τη διαδρομή.

Η πόλη μετατράπηκε σε ένα μεγάλο υδάτινο πάρτι, με τους φιλάθλους να γιορτάζουν εν πλω την επιτυχία της ομάδας τους, σε μια εικόνα που αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μοναδικότητα της Βενέτσια και της πόλης της.

