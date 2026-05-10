Ένα από τα πιο παράξενα γκολ της σεζόν σημειώθηκε σε αγώνα της τρίτης κατηγορίας στην Αργεντινή και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο τερματοφύλακας είχε μπλοκάρει κανονικά την μπάλα και έδειχνε να ελέγχει πλήρως τη φάση, όμως η συνέχεια ήταν απίθανη. Την ώρα που σηκώθηκε από το έδαφος, πέταξε την μπάλα μπροστά του και ο αντίπαλος που «κρυβόταν» από πίσω του την έκλεψε. Οι αμυντικοί της αντίπαλης ομάδας στη συνέχεια δεν μπορούν να την απομακρύνουν και βάζουν αυτογκόλ.

Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με χιλιάδες σχόλια για το πιο… αλλόκοτο γκολ της χρονιάς.

