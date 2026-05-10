Ένα από τα πιο παράξενα γκολ της σεζόν σημειώθηκε σε αγώνα της τρίτης κατηγορίας στην Αργεντινή και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο τερματοφύλακας είχε μπλοκάρει κανονικά την μπάλα και έδειχνε να ελέγχει πλήρως τη φάση, όμως η συνέχεια ήταν απίθανη. Την ώρα που σηκώθηκε από το έδαφος, πέταξε την μπάλα μπροστά του και ο αντίπαλος που «κρυβόταν» από πίσω του την έκλεψε. Οι αμυντικοί της αντίπαλης ομάδας στη συνέχεια δεν μπορούν να την απομακρύνουν και βάζουν αυτογκόλ.

EL GOL MÁS INSÓLITO DEL AÑO. Y EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/v56FolrU6Z — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 9, 2026

Το περιστατικό συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με χιλιάδες σχόλια για το πιο… αλλόκοτο γκολ της χρονιάς.