Ο Λιονέλ Μέσι αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ, δηλώνοντας πως ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα είναι ο ποδοσφαιριστής που του θυμίζει περισσότερο τον ίδιο σε μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια διαφημιστικής εκδήλωσης της Adidas, ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναφέρθηκε στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών και ξεχώρισε τον 18χρονο εξτρέμ των «μπλαουγκράνα».

«Υπάρχει μια νέα γενιά παικτών με τεράστιο ταλέντο, όμως αν πρέπει να επιλέξω έναν, λόγω ηλικίας και μέλλοντος, αυτός είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Για μένα είναι ο καλύτερος και μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

Periodista a Messi 🗣️: “¿Qué jugador es el que cuando ves jugar decís: ‘ese soy yo de joven’?” Messi: “Si tengo que elegir a un jugador que se parece mucho a mí cuando era joven, diría que Lamine Yamal” 🥹❤️ pic.twitter.com/SKVopk4BGl — Messi out of Context (@OutMessi_) May 8, 2026

Τα λόγια του Αργεντινού προκάλεσαν αίσθηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς σπάνια συγκρίνει δημόσια νεαρούς ποδοσφαιριστές με τον ίδιο.

Ο Γιαμάλ θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, έχοντας καταρρίψει σειρά ηλικιακών ρεκόρ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, ενώ πολλοί βλέπουν στο πρόσωπό του τον επόμενο μεγάλο σταρ του συλλόγου.