Η Ζούλτε Βάρεγκεμ αντιμετώπισε την Ντέντερ και επικράτησε με 2-1 στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Γέλε Βόσεν για τους γηπεδούχους.

Τη στιγμή της αλλαγής του έμπειρου επιθετικού, δύο μικρά κορίτσια – οι κόρες του – ανέλαβαν να σηκώσουν τον πίνακα της αλλαγής, χαρίζοντας μία μοναδική και άκρως συναισθηματική στιγμή σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Βόσεν εντάχθηκε στην ομάδα της Βάρεγκεμ τη σεζόν 2019/20, μετρώντας 179 εμφανίσεις, 68 γκολ και 8 ασίστ.

View this post on Instagram A post shared by DAZN Belgium (@dazn_be)

Ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος για να αποθεώσει τον Βέλγο άσο, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι δημιούργησαν guard of honour, τιμώντας την πολυετή προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

Το βίντεο από τη στιγμή έγινε viral στα social media και συγκέντρωσε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια.