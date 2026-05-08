Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς διεθνή δημοσιεύματα επαναφέρουν το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πάγκο της «βασίλισσας».

Ο Πορτογάλος τεχνικός Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στον ισπανικό σύλλογο, φέρεται να εξετάζει θετικά μια νέα θητεία στη Μαδρίτη, αλλά δεν προτίθεται να επιστρέψει χωρίς συγκεκριμένες εγγυήσεις.

🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place. Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid. Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not. 🎥 https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Οι απαιτήσεις του Μουρίνιο

Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ο Μουρίνιο έχει θέσει σαφείς όρους προς τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης:

1) Συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ώστε να έχει τον απαραίτητο χρόνο να εφαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο

2) Πλήρη ελευθερία στη διαμόρφωση του τεχνικού επιτελείου, με δυνατότητα να επιλέξει τους συνεργάτες του

3) Ενισχυμένο ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το αγωνιστικό πλάνο και τη δομή της ομάδας

Οι προϋποθέσεις αυτές δείχνουν πως ο Πορτογάλος τεχνικός επιδιώκει απόλυτο έλεγχο στο πρότζεκτ, κάτι που θεωρείται βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του.

Το ζήτημα της ρήτρας

Παράλληλα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Athletic», ο Μουρίνιο διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του, το οποίο ισχύει έως το 2027. Το ποσό αυτό θεωρείται σχετικά χαμηλό για τα δεδομένα της Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση.