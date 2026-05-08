Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη απόφαση που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς: το σχολικό έτος θα ολοκληρωθεί 40 ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με αποτέλεσμα οι μαθητές να ξεκινήσουν καλοκαιρινές διακοπές από τις 5 Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου.

Η απόφαση αυτή μεταφράζεται ουσιαστικά σε σχεδόν τρεις μήνες χωρίς μαθήματα, καθώς συμπίπτει με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα φιλοξενηθεί και στο Μεξικό ως μία από τις διοργανώτριες χώρες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το μέτρο έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά και τις οικογένειες να ζήσουν πλήρως την ατμόσφαιρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να μετατρέψει τη χώρα σε παγκόσμιο επίκεντρο του αθλητισμού και του τουρισμού.

Ωστόσο, η απόφαση δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις. Εκπαιδευτικοί και γονεϊκές ενώσεις εκφράζουν ανησυχίες για την απώλεια διδακτικού χρόνου, ενώ ειδικοί στην εκπαίδευση προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διακοπή μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες.

