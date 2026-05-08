Παράπονα και σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά που αντιμετώπισαν στο Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens εκφράζουν φίλαθλοι της Βαλένθια μέσω ισπανικών Μέσων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν ιδιαίτερα εχθρική, με αρκετούς να αναφέρουν ότι δέχθηκαν μπύρες, νερά και άλλα αντικείμενα από την εξέδρα, ενώ κάνουν λόγο για επιθετική συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει το Basket News, η μητέρα του Νόγκες αποχώρησε από την Αθήνα και δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το Game 4, εξαιτίας της εμπειρίας που βίωσε στις εξέδρες.

Valencia fans described a hostile atmosphere during Game 3 at OAKA, with claims of insults, beer being thrown, and constant tension 🧐 Isaac Nogues’ mother even decided to leave Athens before Game 4: https://t.co/SsGJjJt0RD pic.twitter.com/RDL9QptDT1 — BasketNews (@BasketNews_com) May 8, 2026

«Δεν απόλαυσα το παιχνίδι γιατί ήμουν συνεχώς συγκεντρωμένη στην ένταση γύρω μας. Υπέφερα περισσότερο απ’ όσο το χάρηκα. Δεχόμασταν διαρκώς προσβολές, μας έφτυναν και άρχισαν να πετούν αντικείμενα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

😳 “Üstümüze tükürdüler, yabancı madde attılar!” 🎙️ Valencia oyuncusu Isaac Nogues’in annesi, Panathinaikos taraftarının tutumu hakkında: “Üçüncü maçı yerinde izlemekten keyif almadım çünkü etrafımızda hep bir gerilim vardı. Keyif almaktan ziyade daha çok acı çektim. Sürekli… pic.twitter.com/rn3r0R8dFq — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) May 8, 2026

Ανάλογες ήταν και οι τοποθετήσεις άλλων φίλων της ισπανικής ομάδας, οι οποίοι περιέγραψαν αυστηρούς περιορισμούς και αίσθημα φόβου μέσα στο γήπεδο.

«Μας είπαν ξεκάθαρα ότι αν σηκωνόμασταν έστω μία φορά, θα δεχόμασταν προειδοποίηση και αν συνέβαινε ξανά θα μας απομάκρυναν από την αρένα. Μας πέταξαν μπύρες και νερά, ακόμα και προς το προσωπικό της ομάδας. Παρότι δεν κάναμε τίποτα, η στάση απέναντί μας ήταν επιθετική συνεχώς. Νιώθαμε διαρκώς ότι απειλούμαστε», δήλωσε φίλαθλος της Βαλένθια στην εφημερίδα Las Provincias.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται ξανά το βράδυ της Πέμπτης (8/5, 21:15, Novasports Prime) στο Game 4 της σειράς των Play-Offs της Euroleague.