Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο Game 4 των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, φροντίζοντας να… απαντήσουν με χιούμορ στις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο.

Ο άσος της Βαλένθια είχε προκαλέσει αίσθηση τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε δηλώσει πως η ισπανική ομάδα μπορεί να νικήσει το «τριφύλλι» όχι μόνο μία ή δύο φορές, αλλά «έξι, επτά ή και οκτώ».

Οι οπαδοί των «πράσινων» δεν άφησαν ασχολίαστη την ατάκα του και αποφάσισαν να τον τρολάρουν με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο μέσα στο ΟΑΚΑ.

Το μπλουζάκι που έγινε viral

Στις εξέδρες του «T-Center», φίλαθλοι του Παναθηναϊκού εμφανίστηκαν με μπλουζάκι που απεικόνιζε τον Ζαν Μοντέρο να παίζει… κλαρίνο, σε μια σαφή χιουμοριστική αναφορά προς τον παίκτη της Βαλένθια και τις δηλώσεις του.