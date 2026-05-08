Σάλο έχει προκαλέσει στην Αγγλία η υπόθεση κατασκοπείας που ξέσπασε λίγες ημέρες πριν από τον ημιτελικό των Play-Offs ανόδου της Championship ανάμεσα σε Μίντλεσμπρο και Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Daily Mail, άνθρωπος της Σαουθάμπτον εντοπίστηκε κρυμμένος κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μίντλεσμπρο, στο Ρόκλιφ Παρκ, την ώρα της προπόνησης της ομάδας του Κιμ Χέλμπεργκ.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για νεαρό εργαζόμενο των «Αγίων», ηλικίας λίγο πάνω από τα 20, ο οποίος εργάζεται εδώ και σχεδόν έναν χρόνο στον σύλλογο ως αναλυτής της πρώτης ομάδας, έχοντας μάλιστα στο job description και τον χαρακτηρισμό «intern».

Άνθρωποι της Μίντλεσμπρο φέρονται να αντιλήφθηκαν ύποπτη παρουσία σε σημείο με θάμνους που είχε οπτική επαφή με το γήπεδο προπόνησης. Όταν πλησίασαν τον άνδρα, εκείνος φέρεται να διέγραψε βίντεο και φωτογραφίες από το κινητό του, αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και αποχώρησε από το σημείο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, μπήκε στο ξενοδοχείο Rockliffe Hall, το οποίο ανήκει στον πρόεδρο της Μίντλεσμπρο, Στιβ Γκίμπσον, όπου άλλαξε ρούχα πριν φύγει από την περιοχή.

Η English Football League έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει πως ζητήθηκαν εξηγήσεις από τη Σαουθάμπτον έπειτα από επίσημη καταγγελία της Μίντλεσμπρο.