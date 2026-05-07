Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η πολιτική της FIFA για το Μουντιάλ 2026, με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των εισιτηρίων να φέρνουν αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα, σχολιάζοντας το κόστος εισόδου στον αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη, ο οποίος διεξάγεται στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Όπως ανέφερε: «Ούτε εγώ θα έδινα αυτά τα ποσά», αναφερόμενος στα περίπου 1.100 ευρώ που κοστίζουν τα φθηνότερα εισιτήρια.

Η πρεμιέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει στις 11 Ιουνίου με το Μεξικό απέναντι στη Νότια Αφρική, ενώ μία ημέρα αργότερα οι ΗΠΑ ρίχνονται στη διοργάνωση.

Παρότι το παιχνίδι των Αμερικανών θεωρείται από τα πιο εμπορικά της διοργάνωσης, οι τιμές έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς μεγάλο μέρος των φιλάθλων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος.

«Θα ήθελα οι άνθρωποι που με ψήφισαν να έχουν την ευκαιρία να είναι εκεί», δήλωσε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο εξελίσσεται ήδη «μια μεγάλη επιτυχία».