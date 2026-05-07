Σοβαρό επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε ξανά στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί να εμπλέκονται σε νέα σύγκρουση κατά τη διάρκεια της προπόνησης, σε μια περίοδο όπου το κλίμα στους «μερένγκες» παραμένει τεταμένο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ήδη έρθει σε αντιπαράθεση στην προπόνηση της Τετάρτης (6/5), όμως η κατάσταση δεν εκτονώθηκε.

Αντίθετα, την επόμενη ημέρα η ένταση κορυφώθηκε, όταν ο Βαλβέρδε φέρεται να αρνήθηκε να δώσει το χέρι του στον Γάλλο μέσο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει λίγο πριν το τέλος της προπόνησης.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως οι δύο συμπαίκτες ήρθαν στα χέρια, με τον Ουρουγουανό χαφ να τραυματίζεται και να χρειάζεται μεταφορά στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Παρ’ όλα αυτά, διευκρινίζεται ότι το τραύμα του Βαλβέρδε δεν προήλθε άμεσα από χτύπημα του Τσουαμενί.

Το νέο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό της Ρεάλ, οδηγώντας τη διοίκηση σε έκτακτη σύσκεψη παρουσία και του CEO της ομάδας, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ, με στόχο να πέσουν οι τόνοι και να αντιμετωπιστεί η κρίση που φαίνεται να ταλαιπωρεί το κλαμπ τις τελευταίες εβδομάδες.