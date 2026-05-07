Αναστολή της ποινής που επέβαλε η ΔΕΑΒ θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, μετά την απόφαση για μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, η οποία αφορά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ.

Στο «τριφύλλι» θα κινηθούν άμεσα σε νομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια ώστε να πετύχουν την αναστολή της άμεσης εφαρμογής της τιμωρίας, με στόχο να διεξαχθεί το ιστορικό τελευταίο παιχνίδι της ομάδας στη Λεωφόρο παρουσία φιλάθλων.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αυστηρές κυρώσεις απέναντι σε όσους με τη συμπεριφορά τους στο προηγούμενο παιχνίδι έθεσαν σε κίνδυνο την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες.

Οι ποινές θα περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, αλλά και αφαίρεση του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για τους παραβάτες.

Την ίδια στιγμή, στον Παναθηναϊκό υπογραμμίζουν πως ακόμη κι αν τελικά δεν καταστεί δυνατή η αναστολή της ποινής, υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να τιμηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο η ιστορική έδρα της Λεωφόρου με τρόπο αντάξιο της ιστορίας, της σημασίας και του συναισθηματικού δεσμού που τη συνδέει με τον σύλλογο και τον κόσμο του.