Ο Απόλλων Σμύρνης «έγραψε» ιστορία, καθώς κέρδισε με 15-13 τον Πανιώνιο στον μικρό τελικό του Conference Cup και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις στο «Ρέστειο Κολυμβητήριο» του Παλαιού Φαλήρου, όπου φιλοξενήθηκε το Final Four.

Ο Μάριος Καπότσης, ο περιφερειακός της «ελαφρά ταξιαρχίας», ήδη είχε κατακτήσει 11 τίτλους στην λαμπρή καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τη Βουλιαγμένη και ομάδες του εξωτερικού.

Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές, που συνέβαλαν στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου με την Εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μάλιστα, τον Οκτώβριο του 2022, δώρισε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας το αργυρό μετάλλιο. Λίγους μήνες πριν είχε προαναγγείλει την απόφασή του να αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα στο απόγειο της δόξας, που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια το 2006 και κράτησε αδιάκοπα για 16 ολόκληρα έτη, γεμάτα αφοσίωση, ιδρώτα και ψυχή.

Ο Μάριος Καπότσης μιλάει στο tanea.gr για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και την αδιάλειπτη στήριξη των φιλάθλων. Με την πλούσια καριέρα του, νιώθει τυχερός και περήφανος που ήρθε στη διαδρομή του, ο Απόλλωνας Σμύρνης.

Πώς γυρίσατε το «διακόπτη», μετά τον χαμένο ημιτελικό κόντρα στη Χόνβεντ και τι είπατε πριν τον μικρό τελικό απέναντι στον Πανιώνιο;

«Μετά το παιχνίδι με τη Χόνβεντ ήμασταν πολύ απογοητευμένοι. Όμως, έτσι είναι ο αθλητισμός, πρέπει να προχωράς. Είναι ένα δίδαγμα να κοιτάς την επόμενη μέρα. Για τον σύλλογο, για τον οργανισμό και για τους παίκτες ήταν σημαντικό που κλείσαμε τον φετινό κύκλο της Ευρώπης με ένα μετάλλιο. Μακάρι να παίρνουμε κάθε χρόνο ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε ο μικρός τελικός ήταν ένα κίνητρο».

Ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα;

«Ένιωσα ανακούφιση. Χάρηκα για τα νέα παιδιά που αγωνίστηκαν σε μία τέτοια διοργάνωση για πρώτη φορά και κατάφεραν και πήραν μετάλλιο, το οποίο και θα θυμούνται».

Το κολυμβητήριο γέμισε από οπαδούς, που δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα και μοναδικές εικόνες, πως το έζησες;

«Ήταν καταπληκτικό, που ο κόσμος στήριξε τη διοργάνωση. Είναι σπάνιο να γίνονται διοργανώσεις στην Ελλάδα, σαν το Final Four του Conference Cup. Κόπιασαν πολλοί άνθρωποι, για να γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο. Υπήρχε τρομερή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους και πιστεύω το χάρηκαν και εκείνοι».

Η συνολική εμπειρία του Final Four του Conference Cup πως σου φάνηκε;

«Η συνολική εικόνα ήταν επιπέδου μεγάλης διοργάνωσης. Χαίρομαι που φιλοξενήσαμε τη διοργάνωση και μακάρι κάθε χρόνο να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Αφρουδάκης (Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ) και το επιτελείο του Απόλλωνα έκαναν τεράστια προσπάθεια. Το χάρηκε ο κόσμος, οι παίκτες που είχαν και τις οικογένειες τους μαζί. Οπότε ήταν μία γιορτή».

Είσαι πολύ έμπειρος παίκτης, έχοντας περάσει από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Τι μοναδικό τι διαφορετικό έχει ο Απόλλων Σμύρνης σαν σύλλογος;

«Κάθε ομάδα έχει κάτι το διαφορετικό. Ο Απόλλωνας έχει μία μεγάλη ιστορία, μία από τις πιο παλιές ομάδες της Ελλάδας. Μία ομάδα από τη Σμύρνη, που έχει περάσει από δύο πατρίδες.

Είναι πολύ όμορφο, που άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία την μεταδίδουν με πολλή αγάπη στα νέα παιδιά και αυτό συνεχίζεται. Πέρα από αθλητικός σύλλογος ήταν και πολιτιστικός σύλλογος στη Σμύρνη. Υπάρχουν διάφορα βιβλία για αυτό τον οργανισμό.

Οπότε χαίρομαι που ήρθε στον δρόμο και έσμιξα μαζί με την ομάδα και με αυτούς τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν. Ένας σύλλογος έχει να κάνει πάρα πολύ με τους ανθρώπους, που θα την βρεις τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενος για το περιβάλλον, το οποίο ζω στον Απόλλωνα».

Τι σε έκανε το 2024 να πεις το ναι στον Απόλλωνα;

«Το 2024 ήταν μία δύσκολη χρονιά, οπότε πάρθηκαν πολλές αποφάσεις σε αθλητικό επίπεδο. Ο Απόλλων μου έδειξε εμπιστοσύνη. Μου έκανε πρόταση ο Γιώργος Αφρουδάκης, που μου έδειχνε το πόσο πολύ με ήθελε. Είχε και ένα οικογενειακό κλίμα, το οποίο επιδιώκω να έχω σε όλες τις ομάδες, που αγωνίζομαι».

Στο πρωτάθλημα περάσατε στα ημιτελικά, εκεί περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ποιος είναι ο στόχος σας;

«Στο πρωτάθλημα τα έχουμε πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα παιχνίδια και τις νίκες, που έχουμε πάρει. Μπροστά μας είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Ικανοποιημένος θα είμαι να πάμε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και να δούμε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Η ομάδα έχει φτιαχτεί, για να πρωταγωνιστεί και να φτάσει σε τελικούς στην Ελλάδα, που μέχρι στιγμής του λείπει. Θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τον ολυμπιακό, που θεωρώ θα είναι στον τελικό».

Ποια πιστεύεις είναι η κορυφαία σου στιγμή στην πολυετή σου καριέρα; Και αυτή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

«Είναι πολλές οι στιγμές, που μου έχει χαρίσει ο αθλητισμός. Αυτό που ξεχωρίζει ήταν το Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο. Αυτό γιατί, από παιδιά ονειρευόμαστε να φτάσουμε σε Ολυμπιακούς αγώνες. Πόσο μάλλον να κατακτήσουμε ένα μετάλλιο, που είναι όνειρο ζωής».

Ο Ολυμπιακός στο Champions League, μέχρι που πιστεύεις μπορεί να φτάσει;

«Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα να κάνει την έκπληξη. Δεν του λείπει τίποτα, έχει την εμπειρία, τους παίκτες, τον προπονητή. Σίγουρα έχει να παλέψει με ομάδες-μεγαθήρια.

Όμως, είναι άλλη διοργάνωση το Final Four, αν καταφέρει να προκριθεί. Είναι το πώς θα είσαι εκείνη τη στιγμή και σε δύο παιχνίδια. Έχουν την ποιότητα οι «ερυθρόλευκοι» να κατακτήσουν το Champions League και του εύχομαι καλή επιτυχία».

Που αφιερώνεις το συγκεκριμένο χάλκινο μετάλλιο του Conference Cup;

«Κάθε μετάλλιο, που κερδίζω το αφιερώνω στην οικογένεια μου. Όπως το συγκεκριμένο και στους συμπαίκτες μου, που έχουμε δουλέψει πολύ φέτος και στον κόσμο του Απόλλων. Ήταν εκεί και στήριξε.

Μου άρεσε πολύ παρόλο που δεν πήραμε το κύπελλο, το γεγονός ότι κάθισε στο τέλος και χειροκρότησε την προσπάθεια».

Τι θα έλεγες σε ένα μικρό παιδί που τώρα ξεκινάει το πόλο;

«Σε οποιοδήποτε άθλημα, χρειάζεται να ακούει τον προπονητή του. Ακόμη και αν υπάρχουν στιγμές πίεσης και κούρασης. Να ονειρεύεται και να δουλεύει πολύ. Το μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αν θες κάτι να πετύχεις στη ζωή σου, πρέπει να δουλέψεις πολύ σκληρά και θα έρθει στο δρόμο σου αυτό που αξίζεις».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος