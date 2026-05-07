Οι δεύτεροι ημιτελικοί του Europa League (7/5) είναι προ των πυλών.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φιλοξενείται από την Άστον Βίλα στο «Βίλα Παρκ» και θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-0 από τον πρώτο αγώνα. Ο σκόρερ του πρώτου ημιτελικού ήταν ο Κρις Γουντ.

Η Φράιμπουργκ υποδέχεται την Μπράγκα και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 2-1, από τον αγώνα της Πορτογαλίας.

Η ώρα και τα κανάλια των αναμετρήσεων

22:00 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ CosmoteSport2, Ant1

22:00 Φράιμπουργκ – Μπράγκα CosmoteSport3