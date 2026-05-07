Η Μπράιτον προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φάμπιαν Χούρτσελερ, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία τις προηγούμενες ημέρες και το deal επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/5), «κλειδώνοντας» το μέλλον του νεαρού τεχνικού στους «γλάρους».

We are pleased to confirm that men’s first-team head coach Fabian Hurzeler has agreed a new three-year contract until June 2029. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026

Ο Χούρτσελερ είχε συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ωστόσο η Μπράιτον έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της, κρατώντας τον στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

Ο Γερμανός προπονητής βρίσκεται στον πάγκο της αγγλικής ομάδας από το καλοκαίρι του 2024, όταν μετακόμισε από τη Ζανκτ Πάουλι. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 85 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 37 νίκες, 24 ισοπαλίες και 24 ήττες, ενώ τη φετινή σεζόν διεκδικεί ευρωπαϊκή έξοδο με τη Μπράιτον των Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα.

Fabian has a message for you, Albion fans… 💙🤍 pic.twitter.com/qTYm3LIHfb — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 7, 2026

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Λατρεύω να εργάζομαι για αυτόν τον σύλλογο και να ζω στην πόλη και είμαι ενθουσιασμένος που συμφώνησα σε ένα νέο συμβόλαιο.

Το να έχω αυτή τη μακροπρόθεσμη δέσμευση από τον σύλλογο είναι τιμή μου και κάτι που ενισχύει την επιθυμία μου να πετύχω στην υλοποίηση του κοινού μας μακροπρόθεσμου οράματος.

Από την αρχή, η εστίασή μας ήταν πάντα στη σφυρηλάτηση μιας ταυτότητας, στην ανάπτυξη της ομάδας και στην προώθηση των προτύπων μας κάθε μέρα.

Είμαι περήφανος για όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και ακόμα πιο ενθουσιασμένος για όσα έρχονται”.